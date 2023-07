Jeff Grubb : pour FFIX Remake, il faut s'attendre à quelque chose de proche de Crisis Core FFVII Jeff Grubb : pour FFIX Remake, il faut s'attendre à quelque chose de proche de Crisis Core FFVII

Tentons de feindre la surprise en apprenant de la bouche du renseigné Jeff Grubb que le retour de Final Fantasy IX en rumeur depuis un certain temps ne fera pas l'objet d'un remake de la trempe de FFVII Remake, mais selon lui quelque chose de plus proche visuellement du léger boost de FFVII : Crisis Core.



Grubb poursuit en déclarant que le jeu sera fondamentalement identique à l'original, système de combat ATB inclus, mais qu'il y aura quelques menus améliorations pour en faire quelque chose de plus qu'un « simple remaster HD ». Le peuple réclame de fait que la récompense du jeu de corde à sauter soit plus accessible.