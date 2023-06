Aaron Greenberg : aucun ''trailers CGI'' pour les first-party du Xbox Showcase + Starfield Aaron Greenberg : aucun ''trailers CGI'' pour les first-party du Xbox Showcase + Starfield

Le dimanche à venir, à 19h00 précise, se tiendra le Xbox Showcase suivi d'une copieuse présentation de Starfield et alors qu'il y a forcément de grosses attentes surtout après plusieurs events peu mémorables du coté de Microsoft, on remarquera l'étrange silence du constructeur qui, pour une fois tiens, évite de faire monter inutilement la pression.



On l'avait déjà compris avec un Phil Spencer ne sortant plus le dictionnaire des louanges, et Aaron Greenberg fait de même en déclarant sur Twitter ne plus vouloir faire de teasing en la matière pour se contenter de livrer les contours : environ 2h de show (en comptant Starfield), la possibilité de voir des titres prévus au-delà des 12 mois à venir et surtout le fait que l'intégralité des titres first-party présentés ne seront pas sous forme de trailers CGI. Au mieux du gameplay, au pire de la cinématique temps-réel (ou les deux).



Certaines leçons commencent à être comprises...