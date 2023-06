Metal Gear Solid Delta : Konami confirme que le doublage sera bien d'époque

C'est bien ce que l'on pensait au départ mais face aux éventuelles mauvaises interprétations du communiqué initial, Konami confirme queréutilisera bien l'intégralité du doublage d'origine sans en modifier une ligne, et donc sans avoir besoin d'aller de nouveau toquer à la porte des anciens doubleurs. Certains diront qu'il vaut mieux cela que de nouveaux enregistrements à pas cher avec de nouvelles voix.Toujours pas de date, toujours une certaine méfiance, et toujours la possibilité de s'occuper en attendant avec en fin d'année la « Master Collection Vol.1 » intégrant les deux épisodes MSX,version PS1 et les deux suivants dans leurs versions HD Collection (donc Substance et Subsistence).