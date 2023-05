[Rumeur] Disney Domination : le Smash Bros avec du Marvel, Star Wars, Pixar, Disney et la Fox [Rumeur] Disney Domination : le Smash Bros avec du Marvel, Star Wars, Pixar, Disney et la Fox

Alors que la Warner est en train de remettre le chantier à plat pour son Multiversus qui s'offrira un nouveau départ, si tout va bien, début 2024, un nouveau concurrent dans le domaine du « Smash Bros-like » est en train de se préparer en coulisse et pas des moindres niveau puissance de marque : un certain Disney Domination.



La rumeur a émergé en mars dernier, relancé par une nouvelle fuite de visuels sur Reddit (tirés d'une future cinématique d'annonce), avec au programme :



- 55 personnages ratissant aussi bien chez Disney (Mickey, Donald), la Fox (Peter Griffin), Marvel (Thanos, Spider-Man, Hulk), Star Wars (Vador, Luke) ou encore Pixar (Woody).

- Présence d'une campagne solo faite de 60 étapes.

- Énormément de mode dont du versus à 12.

- Mode Lobby pour rencontrer d'autres joueurs.

- Le titre serait développé en partenariat avec une branche de Square Enix.



Enfin, le lancement ne tomberait que durant le second semestre 2024.