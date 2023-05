20,5 millions de ventes pour Elden Ring 20,5 millions de ventes pour Elden Ring

Bandai Namco nous fait un petit point Elden Ring en attendant que l'extension veuille bien se dévoiler : à la date arrêtée du 31 mars 2023, le poids lourd de FromSoftware a atteint les 20,5 millions de ventes à travers le monde.



Une superbe performance pour un titre qui peut encore gratter l'attention de quelques réfractaires, et surtout une bonne affaire pour Bandai Namco qui, en dehors de lui, a dû se contenter de « démarrages lents » pour ses autres gros titres, sans préciser lesquels, mais on pense forcément à One Piece Odyssey et Tales of Symphonia Remastered.



L'éditeur se rattraper au plus vite avec des morceaux comme Tekken 8, Naruto x Boruto Connections et bien entendu le futur Dragon Ball : Budokai Tenkaichi.