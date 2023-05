Horizon FW : plus de 8,4 millions de ventes Horizon FW : plus de 8,4 millions de ventes

Guerilla fête cette année ses 20 ans, même si les plus fins connaisseurs sont au courant que cet anniversaire est celui du studio sous ce nom, et qu'il s'appelait avant cela Lost Boys Games, ayant démarré sa carrière avec un puzzle-game Tiny Toon sur Game Boy Color.



Que de chemins parcourus pour l'un des piliers des PlayStation Studios qui continue de pousser sa franchise Horizon, aujourd'hui faite de 32,7 millions de ventes à travers le monde, l'occasion d'apprendre également qu'à la date arrêtée du 16 avril dernier, Horizon Forbidden West avait dépassé les 8,4 millions d'unités écoulées.



Un épisode PSVR2 est sorti il y a peu (pas très mémorable) et alors que se prépare officiellement l'adaptation en série TV sur Netflix et que bruits de couloirs évoquent un remaster PS5 du premier, le plus important, c'est le fait que Guerilla prépare en coulisses Horizon 3. Enfin disons plus exactement « la prochaine aventure d'Aloy ».