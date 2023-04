PlayStation 5 : Sony compte signer l'année de tous les records d'ici le 31 mars 2024 PlayStation 5 : Sony compte signer l'année de tous les records d'ici le 31 mars 2024

Peu de temps après avoir lâché ses résultats élogieux pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars, Sony continue de voir plus grand et annonce avoir en objectif de signer la meilleure année de l'histoire de la marque PlayStation : 25 millions de ventes pour la PlayStation 5 du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.



Cela porterait la console aux alentours des 63 millions depuis son lancement, et les arguments sont là : beaucoup de stock (c'est important) et des exclusivités très copieuses comme Final Fantasy XVI et Spider-Man 2, dont Sony a de nouveau validé le lancement pour cette année.