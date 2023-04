Même en format physique, Star Wars Jedi : Survivor imposera un téléchargement obligatoire Même en format physique, Star Wars Jedi : Survivor imposera un téléchargement obligatoire

L'information a été découverte ce week-end et ne surprendra qu'à moitié après avoir appris le poids du jeu sur consoles (plus ou moins 150Go de données) : les versions physiques PlayStation 5 et Xbox Series de Star Wars Jedi : Survivor imposeront un téléchargement pour jouer, privant de suite l'accès aux trois du fond qui ne disposent pas de connexion, et faisant lâcher une larme aux « non-fibrés ».



Le poids du téléchargement en question, sans même parler de l'éventuel Patch Day One, n'est pas connu mais avec une version Series S à « seulement » 44Go, on imagine déjà les 100Go de textures 4K.



Ce n'est pas une première, sans même parler de la Switch : le Blu-ray de Modern Warfare II n'intégrait que… 72Mo de données. Une simple clé pour télécharger le reste donc.