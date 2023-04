Guerilla confirme discrètement Horizon 3 Guerilla confirme discrètement Horizon 3

Guerilla a dressé un communiqué pour annoncer que sa directrice de studio Angie Smets venait de prendre du galon en devenant responsable stratégique de développement dans l'organigramme PlayStation Studios, tandis que la boîte sera cette fois dirigée par Joel Eschler, Hela Schmidt et Jan-Bart van Beek.



Mais le plus intéressant, c'est d'apprendre que Guerilla planche sur deux projets : un projet online « passionnant » et « la prochaine aventure d'Aloy », donc Horizon 3, sans la moindre surprise à la fois pour le scénario que par l'envie de PlayStation de faire de la licence l'un de ses piliers stratégiques. On notera d'ailleurs que le projet online en question pourrait être également de la même franchise vu certaines offres d'emploi sur le sujet.



Rappelons que Sony est en collaboration avec NCsoft pour un MMO, sans oublier la série Live Netflix et un possible remaster PS5 de Zero Dawn.