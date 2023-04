Warner Bros nous annonce un jeu de Quidditch

Pas de Quidditch danspour un rapide prétexte scénaristique ? Eh bien sachez qu'il sera inutile d'attendre jusqu'à un éventuel mais très probable « 2 » pour enfourner votre balais en mode compétitif : Warner Bros Games annoncesur PC et « consoles ».Vous avez compris qu'on parle d'un jeu à service, entre les mains de Unbroken Studios qui se traîne depuis plusieurs années le chantieraux cotés de Rocksteady, et en attendant d'en savoir davantage, un petit tour sur le site officielvous permettra de vous inscrire pour les premières phases de tests et constater l'esthétique « Fortnite » très à la mode.