Live a Live annoncé sur PC et supports PlayStation, avec une démo disponible de suite

L'exclusivité Switch den'aura pas duré si longtemps : Square Enix annonce l'arrivée de versions PlayStation 4 et PlayStation 5 avec un trailer que voici, et même la possibilité de s'y essayer de suite via une démo jouable tout juste mise en ligne, la même que sur Switch, proposant donc le transfert de sauvegarde vers la version complète.Le lancement aura lui lieu le 27 avril.- Également sur PC à la même date, et la démo arrivera plus tard dans la journée.