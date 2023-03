Netflix : Gears of War a son scénariste Netflix : Gears of War a son scénariste

Les choses continuent de se mettre en place pour l'adaptation en film Live de Gears of War sur Netflix : le scénariste a été trouvé en la personne du nominé aux Oscars Jon Spaihts, qui a participé à l'écriture de productions cinés comme Doctor Strange, Dune, Passengers, Prometheus et plus accessoirement le malheureux reboot de La Momie.



Comme souvent dans le cadre des adaptations du genre, particulièrement sur Netflix, on croise les doigts...