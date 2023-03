Cinéma : les deux acteurs principaux pour l'adaptation de Silent Hill 2 (Return to Silent Hill)

Les choses se précisent clairement pour le film, l'adaptation cinématographique de(meilleur épisode de la franchise) qui marquera le retour de Christophe Gans aux commandes et au scénario, et l'on a deux nouvelles :- Le tournage débutera le mois prochain (Allemagne et Europe de l'Est).- Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson incarneront respectivement James et Mary.On croise les doigts pour un résultat à la hauteur de l'œuvre, qui rappelons-le aura droit à un remake sur PC/consoles par Bloober Team (pas de date).