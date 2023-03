Source et suite de l'article (avec des spoils sur des caméos) : https://www.gamesradar.com/the-last-of-us-mahershala-ali-joel/ Autre fait intéressant, Jeffrey Pierce, a aussi révélé que la franchise a failli être adaptée en série télévisée animée.

Like

Who likes this ?

posted the 03/03/2023 at 03:07 PM by famimax