Dragon Quest XII : au moins, il y a un prototype Dragon Quest XII : au moins, il y a un prototype

En mai 2021, nous disons qu'il avait fallu 2 ans d'attente entre l'annonce de Dragon Quest XI et sa sortie, et encore, au Japon dans un premier temps. C'était déjà long, alors que dire de Dragon Quest XII qui fut justement officialisé il y a 2 ans et dont nous n'avons toujours rien d'autre en poche qu'un logo et un sous-titre (« The Flame of Fates »).



Mais les choses prennent très doucement forme en coulisse car en plus du scénario totalement écrit, Yuji Horii confirme aujourd'hui que cet épisode annoncé comme celui du renouveau aura bien droit à un système de combat remanié, et même qu'un prototype a déjà été conçu. Mine de rien, c'est une vraie révolution pour une franchise qui a gardé les mêmes bases depuis ses débuts en 1986, et qui aurait déjà pu prendre ce tournant avec Dragon Quest IX avant que la levée de boucliers des fans ne poussent l'équipe à faire marche-arrière.



On peut retourner patienter, en se disant que, au moins, cet épisode sera le premier à bénéficier d'une sortie mondiale, sur des supports encore non spécifiés.