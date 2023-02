M.Suzui souhaite faire un Theatrhythm Nintendo

Compilation absolue pour peu que vous n'oubliez pas de craquer pour l'édition Deluxe et les 3 Pass (c'est ainsi),sortira demain sur Switch, et est même rappelons-le déjà disponible à l'essai gratuit sur l'eShop avec une très généreuse démo jouable.Et c'est en plein tour promotionnel que le réalisateur (Masanobu Suzui) et le production (Ichiro Hazama) ont fait savoir être désormais prêts à faire de nouveaux Theatrhythm, mais cette fois avec d'autres licences comme ils l'ont déjà fait en 2015 avec(jamais sorti chez nous d'ailleurs).Plus précisément, la team a déclaré ouvertement vouloir travailler en partenariat avec Nintendo pour les franchisesou, voire toutes à la fois. La balle est donc dans le camp de Nintendo, avec un gros « pourquoi pas », le petit artisan se montrant plus ouvert qu'à une certaine époque sur le prêt de ses licences, comme ce fut le cas avec le jeu rythmique