Hogwarts Legacy : déjà un gros succès sur Steam, avant même le lancement de la version standard Hogwarts Legacy : déjà un gros succès sur Steam, avant même le lancement de la version standard

L'appel au boycott de certains n'y a rien fait : Hogwarts Legacy est parti pour être l'un des plus gros succès de 2023, et apprenez que rien qu'avec l'édition Deluxe (la standard ne sort que demain), l'adaptation s'est offert le deuxième meilleur lancement de l'histoire de Steam pour une production 100 % solo.



Pour indication, Hogwarts Legacy a eu un pic de 489.139 joueurs connectés simultanément sur la plate-forme de Valve, devant le record de Fallout 4 (472.962), mais évidemment loin derrière l'intouchable et pourtant critiqué à l'époque Cyberpunk 2077 (1.054.388).



Nul doute que Warner Bros ne se cachera pas de très rapidement livrer les chiffres de lancement au niveau mondial pour tous les supports.