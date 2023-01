Japon : hausse des prix pour les Xbox Series Japon : hausse des prix pour les Xbox Series

Tout comme chez PlayStation, l'augmentation des prix n'échappera pas à la gamme Xbox, déjà avec les jeux (79,99€ pour Redfall) mais également avec les consoles. Pour l'heure, Microsoft tente de repousser l'inéluctable dans les pays où il y a encore moyen de batailler, particulièrement aux USA, mais là où l'audience fait office de bonus, autant y aller franco.



C'était déjà le cas en Inde depuis des semaines, et c'est maintenant le Japon qui devra faire avec une hausse d'environ 5000 yens (plus ou moins 35€) par modèle :



- La Xbox Series S passe de 32.278 à 37.987 yens (environ 270€ HT)

- La Xbox Series X passe de 54.978 à 59.978 yens (environ 425€ HT)



Une « décision difficile » selon le communiqué de Microsoft, qui pour un temps ne pourra que ralentir les ventes de sa gamme déjà en chute (ou plutôt avec des chiffres réévalués selon Famitsu), ayant néanmoins eu l'occasion de dépasser les 400.000 unités depuis son lancement. C'est peu, mais bientôt 4 fois plus que la Xbox One dans la totalité de sa carrière, et supérieur à la première Xbox. Seule la Xbox 360 a fait mieux avec 1,6 million sur la longueur.