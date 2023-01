Ubisoft : Project Q fait partie des jeux annulés

Des 3 jeux non annoncés mais néanmoins annulés par Ubisoft, on en connaît désormais un : un certain, leaké par Tom Henderson en début d'année dernière et c'est ce même renseigné qui nous annonce que le titre est parti à la corbeille sans même avoir eu le temps de passer par sa première série de tests (normalement durant ce premier semestre 2023).Inutile de revenir en détail sur le sujet, si ce n'est qu'il s'agissait d'un autre jeu à service, plus précisément un Battle Arena tout en couleurs.