The Dark Pictures : Switchback VR vous poussera à ne pas cligner des yeux

Tout le monde sait qu'il ne faut jamais tourner le dos à un Boo, mais certains esprits malveillants n'auront pas besoin d'aller jusque-là pour s'approcher lentement de vous.Supermassive Games annonce queexploitera à merveille la technologie eye-tracking en ajoutant une feature aux effets bien flippants, et déjà vu dans d'autres médias comme: certains ennemis façon arlequins de l'angoisse ne se déplaceront que lorsque vous clignerez des yeux. Autant dire que ça sent bien fort le jumpscare, sauf si vous vous la jouez Mercredi.Héritier de l'anthologie et de, cette expérience purement VR sera disponible dès le lancement du PSVR2, le 22 février 2023 donc.