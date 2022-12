M.Sakurai : le ''semi-retraité'' de 52 ans M.Sakurai : le ''semi-retraité'' de 52 ans

L'été dernier, Masahiro Sakurai déclarait à Famitsu qu'il ne serait pas contre une retraite anticipée, et alors que ça discute actuellement chez nous dans la manière d'imposer un allongement du temps de travail, le créateur de Smash Bros ose en ces derniers jours de 2022 en ajouter une couche en annonçant qu'un pas a été franchi : il se considère désormais comme « semi-retraité ».



52 ans, ce qui n'est pas vieux non plus, mais l'homme considère que s'il continue à créer des jeux à plein temps, sa « vie sera terminée » avant même qu'il ne s'en rende compte. Il aura fallu un cumule de 9 ans pour accoucher de Super Smash Bros 3DS & Wii U, puis de la version Ultimate, DLC inclus. Trop pour ce perfectionniste qui semble actuellement se refaire une belle santé en pouvant « se reposer » le week-end tout en alimentant le reste du temps sa chaîne Youtube (des conseils sur la conception de jeux).



A se demander si ce nouveau train de vie ne va pas remettre en question ses souhaits d'un temps d'offrir à l'avenir un nouveau départ pour la franchise Smash Bros, dans un style différent, « quitte à décevoir des fans ».