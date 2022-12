High on Life crée la surprise sur le Game Pass

Pour ce qui concerne la présence Day One du récentsur le Game Pass (PC et supports Xbox), si le paiement par Microsoft se fait sur le temps de jeu, ça doit déjà bien se frotter les mains chez Squanch Games vu les données officielles qui viennent de tomber :- Plus gros lancement du Game Pass en 2022- 3e plus gros lancement tiers de l'histoire du Game Pass- Plus gros lancement dans l'histoire du Game Pass pour un jeu soloRien que ça. Bravo, mais on retourne quand même râler sur l'absence de doublage FR.