Hogwarts Legacy a en fait 3 dates de sortie

Crainte en début de communiqué avant un ouf de soulagement, du moins pour les joueurs New Gen : Hogwarts Legacy est reporté sur PlayStation 4 et Xbox One, ces versions étant désormais attendues pour le 4 avril, tandis que les joueurs Switch devront eux carrément patienter jusqu'au 25 juillet.



Sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ça reste signé pour le 10 février, et le développeur nous donne rendez-vous le 14 décembre (demain à 19h00) pour une nouvelle présentation dans le cadre d'un Showcase.