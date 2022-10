Virtuos : un nouvel indice pour le remake de Metal Gear Solid 3 ?

Lors de la publication de ce que l'on appelle une « vidéo de recrutement », le studio Virtuos a laissé apparaître deux franchises, avec tout d'abordsur lequel la boîte a effectivement participé (sur des concept-arts), mais également un certain bouquin bien connu des amateurs : « The Art of Metal Gear Solid ».Pas de quoi en faire un papier s'il n'y avait pas un lien avec une instante rumeur depuis 2021 (tirée des sources de VGC, entre autres), à savoir le fait que le studio bosserait sur un remake de, rumeur ensuite renforcée (toujours chez VGC) par un employé attestant de travaux sur le « remake d'un jeu d'action-aventure » avec rendu 4K.Fut un temps, on aurait eu tendance à ne pas prêter trop attention à certains bruits de couloirs mais avec la récente envie de Konami de relancer sa franchiseen faisant appel à des collaborateurs de part et d'autres du monde, il n'est pas improbable de penser que la grande saga de(s) Snake puisse revenir de la même façon.