Avec son remake, Resident Evil 4 va se débarasser des séquences QTE

Un peu commequi a majoritairement mis au placard cette feature de gameplay de l'ancien monde avec le soft reboot de 2018, le remake debalaiera ce qui était pourtant l'un des aspects phares de l'original : les QTE.Il y en aura, mais quasiment plus, et pour la plupart dans le cadre du gameplay brut, par exemple lorsque vous vous faîtes chopper par un ennemi. Toutes les QTE en plein milieu d'une cinématique ont en revanche été supprimées, signifiant sans que le producteur n'entre dans les détails qu'un « certain combat » va probablement être modifié.Nous verrons cela dès le 24 mars 2023.