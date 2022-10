Devil May Cry 5 atteint les 6 millions

A ceux qui en doutaient encore, les promotions Capcom font toujours un gros effet auprès des joueurs, comme le montre encore aujourd'hui le cas. Bloqué à 4,8 millions de ventes à la toute fin de l'année dernière (soit après presque 3 ans de carrière), le titre a connu quelques boosts tout au long de l'année en cours pour dépasser aujourd'hui les 6 millions.Le plus gros succès de la série, et toujours plus de crédits pour le compte de Itsuno qui nous prépare actuellement un(sans la moindre date).