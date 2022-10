Silent Hill : enfin un RDV officiel !

La semaine démarre bien avec l'annonce officielle quefera son retour cette semaine, à l'approche de Halloween vous noterez, plus exactement ce mercredi 19 octobre à 23h00 (heure FR) avec un Live qui promet non pas une mais des annonces autour de la franchise.Et ça tombe bien car de multiples choses sont en vues, la plupart en rumeurs insistantes :- Un remake depar Bloober Team.- Un jeu narratif fait d'histoires courtes par Annapurna Interactive.- Un jeu développé au Japon- Un possible nouveau film par Christophe GansPlus qu'à patienter.