Charts Japon : la nouvelle génération s'effondre

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 octobre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Avec la version Switch de, nous ne sommes pas dans les mêmes proportions que pour la lancement de la version PS4 (180.000 unités) mais 30.000 version boîte plus de 5 ans et demi après, c'est quand même la bonne affaire pour Square Enix.Hormis cela, constatons la tristesse du top hardware avec une Switch en force tranquille pendant que ce l'on continue d'appeler la « New Gen » s'effondre totalement. A croire que les deux constructeurs se donnent le mot pour fournir du stock en simultané.