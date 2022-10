Elle Fanning confirmée pour le prochain Kojima Productions + nouveau teaser

Sans surprise, celle qui devrait tenir le ou l'un des rôles clés du prochain Kojima Productions sera l'actrice Elle Fanning, le créateur deetayant confirmé l'information durant la PAX Australisa, poursuivant ensuite son jeu de piste avec une seconde silhouette (voir plus bas) plus compliquée à déterminer même si beaucoup parient sur Dakota Fanning, tout simplement la sœur de la première citée. Également actrice d'ailleurs, et vu notamment dans(Tarantino).Cela ne nous dit toujours pas de quel jeu on parle même si la logique voudrait que l'on parle de(un jeu d'horreur), où l'on retrouverait Margaret Qualley (Mama dans).