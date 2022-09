Charts Japon : la PS5 reprend des couleurs

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 25 septembre 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Dans une semaine une nouvelle fois dominée par le phénomène, le nouveauest venu se faire une petite place avec un lancement en net recul par rapport au précédent, même si le dématérialisé pourra éventuellement sauver le meuble. On souhaite d'ailleurs la même chose à la curiositéCoté hardware, la Switch reprend des proportions « normales » et si la Xbox Series reste stable dans des hauteurs toujours impressionnantes pour la marque, la PlayStation 5 reprend la deuxième place grâce à un gros réassort de stock, avec on le remarquera à nouveau des bundles imposants