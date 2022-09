The Witcher 3 : l'upgrade New Gen en approche The Witcher 3 : l'upgrade New Gen en approche

Nous avions eu hier droit à un point sur l'avenir de Cyberpunk 2077, et ce sera bientôt au tour de l'autre licence phare de CD Projekt Red de faire parler d'elle, non pas avec le prochain épisode de la franchise The Witcher mais bien sur le troisième : le PDG vient de nous assurer que l'upgrade New Gen était « en bonne voie » pour sortir avant cette fin d'année.



Un an de retard quand même, pour cette édition ultime qui bénéficiera d'une rehausse technique, de l'ajout du Ray-Tracing, de temps de chargement réduits et d'un peu de contenu bonus en rapport avec la série Netflix. Une bonne occasion de découvrir ce monument aux 40 millions de ventes.