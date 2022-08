[Rumeur] Bientôt la possibilité de lier un compte PSN aux jeux PS Studios sur PC [Rumeur] Bientôt la possibilité de lier un compte PSN aux jeux PS Studios sur PC

Avec plusieurs jeux déjà disponibles sur PC et au moins deux autres à sortir dans les prochains mois (Marvel's Spider-Man : Miles Morales et The Last of Us : Part 1), Sony semble prêt à amorcer une nouvelle étape dans sa nouvelle politique d'ouverture avec la possibilité de lier les jeux PlayStation Studios sur PC à votre compte PSN. Comme le fait Microsoft avec une partie de ses jeux donc.



Cette information a pu être découverte une nouvelle fois en fouinant les fichiers du récent portage de Marvel's Spider-Man avec effectivement des mentions pour lier son compte, et même auquel cas pour gagner des récompenses. Dans le cas du jeu précité, quelques jetons à placer sur les arbres de compétences. On peut également imaginer que les collectionneurs pourront débloquer des trophées dédiés.