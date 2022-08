Capcom aura deux shows pour le TGS

On croise les doigts pour qu'à l'occasion de son grand retour en présentiel, le Tokyo Game Show 2022 viendra apporter son lot de surprises et d'annonces, et en attendant de pouvoir faire le compte-rendu de cet event de septembre, Capcom en signale sa présence avec deux streams aux horaires sympas pour nous autres européens malgré le décalage horaire.Le premier, « Capcom Online Program » sera un medley de plusieurs titres à venir dontet, et on espère au moins avoir un meilleur aperçu d'un certainpour ce show prévu le 15 septembre à 16h00.Le deuxième, vendredi 16 septembre (17h), sera lui totalement consacré àet on imagine que ce sera un bon moment pour que l'éditeur officialise un ou deux autres personnages au casting après les confirmations récentes (lors de l'EVO) de Kimberly et Juri.