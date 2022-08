Eidos Montréal veut revenir sur Deus Ex pour faire ''ce que Cyberpunk 2077 n'a pas su'' Eidos Montréal veut revenir sur Deus Ex pour faire ''ce que Cyberpunk 2077 n'a pas su''

On n'a finalement jamais pu déterminer à combien d'unités s'était écoulé Deus Ex : Mankind Divided (en tout cas pas assez pour Square Enix) mais désormais entre les mains d'Embracer, Eidos Montréal estime aujourd'hui pouvoir revenir sur sa licence fétiche, et souhaite même le faire dès que possible pour pouvoir offrir « ce que Cyberpunk 2077 n'a pas pu ». Alors quoi exactement, on ne sait pas. Peut-être un jeu non buggé à sa sortie ?



Les propos ont été recueilli par Jeff Grubb via des sources au sein du studio, qui dans tous les cas devra prendre son mal en patience, étant occupé (selon Jason Schreier) par une nouvelle licence.



Pour rappel, après l'échec de Deus Ex : Mankind Divided, Eidos Montréal a servi de studio de soutien à Crystal Dynamics pendant plusieurs années, de Tomb Raider à Marvel's Avengers, avant de nous lâcher la bonne surprise Marvel's Guardians of the Galaxy.