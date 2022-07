[Rumeur] Des infos sur le nouveau Tomb Raider [Rumeur] Des infos sur le nouveau Tomb Raider

Insider assez connu du milieu, Colin Moriarty vient de lâcher les premières informations du nouveau Tomb Raider, officialisé par Crystal Dynamics (et tournant sous Unreal Engine 5), et il y a des surprises :



- Nom de code « Project Jawbreaker »

- Ambiance réaliste mélangée avec des éléments fantastiques

- Nouveau design, avec une Lara proche de la trentaine et bien plus expérimentée

- Personnage tourmenté dans la solitude

- Les différentes aventures de Lara ont atteint les médias et inspirées une nouvelle génération de « Tomb Raiders »

- Une nouvelle menace cataclysmique, qui obligera Lara à travailler avec une équipe de la dite nouvelle génération



Alors attention, ça ne confirme absolument pas d'aspects multi/coop, mais on attendra tout de même de voir si Crystal Dynamics fait le pari (fou) de tenter de rebondir sur son précédent jeu coop à service (un certain Avengers).