[LEAK] La rumeur relancée autour de l'arrivée sur PC de Returnal et Sackboy Adventure [LEAK] La rumeur relancée autour de l'arrivée sur PC de Returnal et Sackboy Adventure

Les deux titres étaient déjà en rumeurs comme prochains candidats PlayStation à intégrer le monde du PC, et pour chacun, un leaker certifié fiable par Reddit a balancé des screens de versions Epic Games Store pour Sackboy : A Big Adventure et Returnal, avec diverses options graphiques supplémentaires.



Selon la même source, le portage de Sackboy : A Big Adventure est finalisé depuis l'année dernière, mais juste que Sony attend le bon moment pour balancer l'annonce, probablement après le lancement ce 20 juin de Uncharted : The Legacy of Thieves Collection.