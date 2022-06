Le nouveau service PS Plus se lance au Japon, avec davantage de jeux

Le nouveau service PlayStation Plus amorce une nouvelle étape avec son lancement au Japon, marqué par plusieurs changements dont une liste bien plus complète de titres que vous pouvez de suite retrouver chez nos confrères de Gematsu ().On remarquera notamment que Falcom a répondu à l'appel (au chéquier) de Sony en proposant sur PS4 la quasi-totalité desainsi que trois(dont le neuvième épisode), plusieurs titres Bethesda qui font forcément ironiser, ou encore Level-5 qui tente d'exister en plaçant sonLes versions d'essai de 2 à 5h sont également enrichies de titres commeet, et si pas grand-chose ne change du coté des vieilles générations, sachez tout de même que le Japon a droit aux honneurs de titres en NTSC (donc 60Hz).Dans une dizaine de jours, nous connaîtrons enfin le programme US, qui lui devrait être identique à celui européen (lancement prévu le 23 juin).