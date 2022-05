PlayStation VR 2 : Sony promet une vingtaine de jeux pour la période de lancement PlayStation VR 2 : Sony promet une vingtaine de jeux pour la période de lancement

On ignore toujours quand sortira le PlayStation VR2 et les espoirs s'amenuisent pour un lancement en fin d'année (mais qui sait…). Dans tous les cas, les plans commencent à prendre forme chez PlayStation qui peut aujourd'hui se permettre d'annoncer qu'une vingtaine de titres seront disponibles dans la période de lancement, sans évidemment préciser lesquels.



Horizon : Call of the Mountain est actuellement l'unique jeu annoncé pour le casque de nouvelle génération, mais rien ne dit qu'il fera partie des ambassadeurs. Plusieurs développeurs sont déjà au charbon, dont Coatsink Software qui lui a bien promis un jeu dès la sortie, sans que l'on puisse déterminer s'il s'agira d'un portage de son Jurassic World Aftermarth, ou l'un de ses deux autres projets (un jeu d'action, l'autre de la survie en coop).



On croise les doigts pour le retour de Astro Bot, tout en ayant un énorme espoir pour que les consoleux puissent toujours à Half Life Alyx.