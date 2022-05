Pour Sony, le rachat de Bungie est ''un grand pas en avant'' vers une stratégie multi-supports Pour Sony, le rachat de Bungie est ''un grand pas en avant'' vers une stratégie multi-supports

Lointains paraissent les propos des hautes pontes de PlayStation, déclarant à l'époque que les exclusivités définitives à un seul et unique support permettait d'en forger l'identité. Aujourd'hui, dans le cadre d'une réunion sur la stratégie d'entreprise, Kenichiro Yoshida (PDG de Sony), a balancé ouvertement que l'acquisition de Bungie représentait « un grand pas en avant pour que PlayStation devienne davantage multi-supports ».



Car il faut rappeler que Bungie évoluera comme un organe indépendant aux cotés des PlayStation Studios, et continuera de sortir ses prochains jeux sur d'autres machines comme le PC, les Xbox et le mobile.



Yoshida qui en ajoute une couche en parlant du PC, et l'objectif de « fournir nos jeux au plus grand nombre possible d'utilisateurs », maintenant si besoin est que la société déploiera davantage de jeux PlayStation Studios sur Steam et l'Epic Games Store, après Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn et très bientôt (le 20 juin) Uncharted : The Legacy of Thieves Collection.