Capcom : le top 10 de ses plus grands succès Capcom : le top 10 de ses plus grands succès

Capcom a mis à jour son top 10 des jeux les plus vendus de l'histoire de la boîte, et il y a plusieurs choses à dire avec Monster Hunter World qui atteint les 18 millions (+ 900.000 en 1 an), pendant que son extension arrive à elle-seule à être le 4e plus grand succès jamais vu chez l'éditeur, néanmoins bientôt rattrapé par Monster Hunter Rise.



Si Resident Evil Village débute donc sa première année fiscale en intégrant le top 10, les félicitations s'imposent pour Resident Evil 7 qui, apprenez-le, a vu ses ventes augmenter pour la troisième année consécutive (merci les promos).



Enfin, et personne ne s'y attendait vu le démarrage, Street Fighter V n'a maintenant besoin que d'un ultime boost pour dépasser les ventes de Street Fighter II.



1. Monster Hunter World : 18 millions

2. Resident Evil 7 : 10,8 millions

3. Resident Evil 2 Remake : 9,6 millions

4. Monster Hunter World : Iceborne : 9,2 millions

5. Monster Hunter Rise : 9 millions

6. Resident Evil 5 (*) : 8,2 millions

7. Resident Evil 6 (*) : 8,2 millions

8. Street Fighter II (**) : 6,3 millions

9. Street Fighter V : 6,2 millions

10. Resident Evil Village : 6,1 millions



(*) Uniquement les versions PC, PS3, 360.

(**) Uniquement la version Snes.