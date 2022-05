J.Schreier : depuis un an, les développeurs de Starfield étaient inquiets face à la date de sortie annoncée J.Schreier : depuis un an, les développeurs de Starfield étaient inquiets face à la date de sortie annoncée

Ce sera peut-être l'annonce du jour et le report de Starfield au premier semestre 2023 fait déjà des échos, avec Jason Schreier qui intervient pour dire n'être aucunement surpris devant ce fait : au printemps dernier 2021, il avait discuté directement avec des développeurs du dit-titre qui s'étaient montrés « extrêmement inquiets » devant l'annonce de la date de sortie (11 novembre 2022 on rappelle).



Face aux risques d'un jeu terminé à l'arrache, l'équipe n'hésitait même pas à le qualifier de « prochain Cyberpunk 2077 », en lien avec le lancement désastreux du titre de CD Projekt Red.



Les choses s'arrangent donc, même si l'on peut se demander légitimement si un report de 6 mois max sera suffisant, et nous devrions dans tous les cas avoir des nouvelles le mois prochain.