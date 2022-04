Sony aurait mis fin à la possibilité de renouveler les abonnements PS Plus et PS Now Sony aurait mis fin à la possibilité de renouveler les abonnements PS Plus et PS Now

Les témoignages de part et d'autres de la planète montrent que Sony vient en douce de mettre en place une simple « erreur service » empêchant toute possibilité de renouveler ses offres PS Plus et PS Now, dans le but évident d'attendre la mise en ligne de la fusion qui débutera le 22 juin prochain.



La raison officieuse ? Tout simplement éviter à de petits malins de profiter d'une offre alléchante, à savoir la possibilité de transformer ce qui reste de l'abonnement PS Now (59,99€ par an) en PS Plus Premium (119,99€ par an), effort certes promis par Sony mais dont les petits malins ont profité de suite, du genre en achetant en masse des cartes PS Now pour plusieurs années afin de profiter du sommet du service à moitié prix.