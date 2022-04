Streets of Rage en route vers le ciné Streets of Rage en route vers le ciné

Alors que la franchise Sonic remporte un gros succès dans les salles avec déjà deux films et déjà d'autres projets en préparation, une autre série phare de l'éditeur devrait bientôt se placer dans le média à en croire les sources de Deadline : Streets of Rage. La validation entre SEGA et dj2 Entertainment aurait déjà eu lieu avec un premier script de la part de Derek Kolstad, créateur de la saga John Wick, ce qui promet déjà quelques mâchoires déboîtées.



Pendant ce temps, l'autre tête pensante John Wick, Chad Stahelski, travaille lui sur l'adaptation cinéma de Ghost of Tsushima comme l'a déjà confirmé PlayStation Productions.