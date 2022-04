Activision : le groupe d'investissement SOC appelle à voter contre le rachat par Microsoft Activision : le groupe d'investissement SOC appelle à voter contre le rachat par Microsoft

Et si rien ne se passé comme prévu concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft (68,7 milliards de dollars, on rappelle) ? Car alors que l'organe FTC mène l'enquête pour valider ou non les risques de domination sans partage vu le poids de l'éditeur tiers en question, le groupe d'investissement SOC qui a ses parts dans la société vient de lancer un appel aux actionnaires dans le but de voter contre le rachat lors de l'assemblée générale le 28 avril.



Quatre faits sont mis en avant par SOC :



- Le fait que Bobby Kotick reste en place (le groupe avait réclamé sa démission fin 2021).

- Les doutes sur les bénéfices futurs après le rachat.

- Les risques de blocage face à l'évolution des lois anti-trust.

- Et enfin le fait que, selon eux, Microsoft n'a pas donné suffisamment de garanti pour mettre fins à la polémique de harcèlements sexuels qui a frappé l'entreprise l'année dernière, estimant qu'un rachat n'effacerait rien et qu'il faudrait plutôt élire un tout nouveau conseil d'administration.



Là pour le coup, on peut lâcher l'expression « à suivre... ».