PS Plus : Jim Ryan ne souhaite toujours pas inclure des jeux PS Studios dès leur sortie PS Plus : Jim Ryan ne souhaite toujours pas inclure des jeux PS Studios dès leur sortie

Interviewé à l'avance dans le cadre de la grande annonce du jour (le nouveau service PS Plus), Jim Ryan a souhaité indiquer auprès de GamesIndustry que ce grand changement ne modifiera pas la politique actuelle de Sony sur un sujet : non, il n'y aura pas de titres PlayStation Studios inclus Day One dans l'offre, contrairement à ce que propose Microsoft avec le Game Pass, mais également EA et Ubisoft avec leurs propres abonnements (sur PC).



Selon lui, pratiquer cela reviendrait soit à niveler vers le bas la qualité des productions (sympa pour la concurrence) ou augmenter les tarifs. Dans les deux cas, Ryan reconnaît néanmoins que cette politique n'est pas fixe, l'industrie changeant très rapidement, mais estime que les abonnements « jeux à la demande » ne deviendront pas le modèle dominant, contrairement aux jeux à service.



Des propos loin d'être innocents quand on sait que Sony compte en lancer une dizaine dans le genre d'ici 2026, incluant le récent Gran Turismo 7.