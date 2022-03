Financial Times : le Game Pass domine (largement) le marché du ''Jeu à la Demande''

Aidé par de nombreuses sources et les rapports de l'analyste Piers Harding-Rolls, le Financial Times a pu faire un point sur la situation des services de « Jeux à la Demande », où il ressort que les efforts de Microsoft se montre clairement payant : le Game Pass représente à lui seul 60 % du marché total, incluant PC, consoles et mobiles.Les concurrents se partagent le reste du gâteau, permettant de découvrir que le PlayStation Now fait jeu égal avec l'offre EA Play, eux-mêmes devancés de peu par le service Apple Arcade.Bien entendu, tout cela ne peut que évoluer avec le temps, et on attendra d'ailleurs de voir si l'offre « Spartacus » de Sony permettra à PlayStation de s'offrir une meilleure place sur ce marché.