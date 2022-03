Au Japon, Momotaro Dentetsu a atteint la stature commerciale des plus grands

Il y a un peu plus d'un an, l'épisode Switch dedevenait le plus grand succès de l'histoire de Konami au Japon, avec 2,5 millions d'unités livrées en seulement deux mois.Et sans surprise, le titre a continué de progresser dans son coin pour aujourd'hui atteindre le prodigieux cap des 3,5 millions. Personne n'aurait pu s'y attendre comme on l'a déjà dit, et hormiset, aucune licence hors Nintendo n'avait réussi à atteindre un tel palier depuis bien longtemps.