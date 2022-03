GTAV & GTA Online : le point sur les prix GTAV & GTA Online : le point sur les prix

C'était le dernier point que l'on attendait concernant le retour de Grand Theft Auto V sur PlayStation 5 et Xbox Series, et Rockstar s'est enfin décidé à délivrer ses tarifs. Voici donc pour résumer :



- GTA V (le solo) coûtera 39,99€.

- GTA Online coûtera 9,99€.



Mais il faut noter que :



- GTA Online sera proposé gratuitement pendant 3 mois aux abonnés PS Plus sur PS5 (une fois téléchargé, le titre vous appartiendra définitivement).

- Pendant les précommandes et la période de lancement, GTA V vous coûtera seulement 9,99€ sur PS5.

- Coté Xbox Series, GTA Online n'étant pas proposé gratuitement, vous bénéficierez tout de même d'une offre regroupant GTA V et GTA Online pour 19,99€. Là encore uniquement pendant les précommandes et la période de lancement (15 mars et un peu au-delà).



Rappel des arguments de cette édition :



- Mode fidélité (4K + 30FPS + Ray-Tracing)

- Mode Performance : 4K upgrade + 60FPS

- Mode Performance RT : 4K upgrade + 60FPS + Ray Tracing



- Temps de chargement amoindris

- Davantage d'éléments (végétation, trafic, piétons…)

- Meilleure gestion de l'ombre, lumière, reflets…

- Prise en compte des features de la DualSense

- Améliorations audio



Enfin, on ajoutera qu'il sera possible de récupérer ses diverses sauvegardes aussi bien pour le solo que le online, mais avec migration unique. Une fois passé, par exemple, de la PS4 à la PS5, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Tout cela passera par le Social Club, avec (c'est chiant), un seul transfert à la fois.