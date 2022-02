Martha is Dead sera censuré coté PlayStation

Attendu de longue date, le survival-horror façon « thriller psychologique »arrivera enfin le 24 février sur PC et supports PlayStation et Xbox en cross-gen, mais une mauvaise nouvelle nous parvient pour ceux qui jouent sur les consoles Sony.Car dans un communiqué officiel, Wired Production vient de déclarer que les versions PlayStation seront touchées par une censure qui ne concernera pas celles sur PC et Xbox, sans préciser exactement la nature du contenu retiré. Peut-être des choses à tendance sexuelle ou jugée trop gore, comme une scène où le joueur doit en gros plan découper le visage de quelqu'un pour s'en servir comme masque.Ajoutons également que la version boîte attendra encore quelques temps.