Sony a pour objectif de lancer une dizaine de jeux à service d'ici 2026 Sony a pour objectif de lancer une dizaine de jeux à service d'ici 2026

Une fois encore, chaque représentant du média peut voir sa politique évoluer d'une génération à l'autre. Prenez par exemple Microsoft qui misait énormément sur le jeu à service (logique dans la promotion du Game Pass) pour aujourd'hui recommencer doucement à parler d'expériences solo. Et chez Sony, c'est l'inverse, eux qui avaient établi une stratégie axée sur les titres très narratifs à quelques rares exceptions près, pour aujourd'hui multiplier les tentatives multi.



On l'a vu avec le rachat de Bungie, mais PlayStation met désormais les pieds dans le plat en annonçant vouloir sortir une dizaine de « GaaS » d'ici 2026, sur lesquels on peut déjà spéculer :



- Gran Turismo 7

- Twisted Metal

- Le prochain Bungie

- Le projet de Firewalk Studios

- Même chose pour Deviation Games

- L'expérience multi de Naughty Dog

- Insomniac et Bend qui recrutent pour du multi-joueurs



Et c'est là qu'on se souvient de l'envie (selon des sources sûres) pour Sony de lancer une évolution du PlayStation Plus pour plus ou moins concurrencer le Game Pass.